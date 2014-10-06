Тесто-oснова для американских пирогов
Американские пироги (англ. "pies") совсем не похожи на русские. Они больше похожи на французские тарты, только попроще: толстый слой начинки на тоненьком слое простого песочного рубленого теста. (Для некоторых пирогов, например, для лаймового, основу делают из печенья, но в большинстве пирогов тесто именно рубленое.) В качестве начинки могут выступать яблоки, вишни, черника, тыквенное пюре, пюре из сладкого картофеля, орехи-пеканы с карамелью, шоколад, лимонный крем. В некоторых пирогах слой начинки накрывают вторым слоем теста или решеткой из теста (например, в яблочном или вишневом пирогах.) Начинку для американских пирогов делать обычно несложно, а вот в приготовлении теста есть ряд тонкостей. Я пеку американский тыквенный пирог уже лет 10, а остальные пироги интенсивно осваиваю года три. За это время я, конечно же, перепробовала массу рецептов такого теста и массу технологий, и многие основы получались вполне неплохими и адекватными, но я все время что-то улучшала, что-то подправляла, пробовала новые "примочки."
Данный рецепт рассчитан на две основы для американских пирогов, т.е. для яблочного или для вишневого пирога используйте весь выход рецепта, а для тыквенного, пеканового и т.п. - половину. Вторую половину теста очень удобно заморозить и потом сделать другой пирог. Заморозку это тесто переносит прекрасно.
Ингредиенты:
[Американская мерная чашка - 237 мл. ]
3 чашки муки
1 ч.л. соли
1 ст.л. сахара
225 г сливочного масла
115 г маргарина для выпечки (англ. "shortening")
1 яйцо
5 ст.л. ледяной воды
1 ст.л. лимонного сока (или уксуса, или водки, но мне больше всего нравится тесто именно с лимонным соком)
[Последнее время мне нравятся рецепты рубленого теста, в которых комбинируются сливочное масло и маргарин для выпечки/ кулинарный жир. Масло придает тесту ни с чем не сравнимый сливочный душевный вкус, а с маргарином рубленое тесто меньше подгорает и лучше сохраняет форму по краям. И еще мне очень нравятся эти пропорции для теста, особенно соотношение яйца к остальным ингредиентам. Тесто без яйца мне кажется каким-то слишком рассыпчатым и недостаточно интересным. А целое яйцо на каждую основу - это слишком много, вкус тогда больше похож на основы для европейских тартов. Так что для меня идеальные пропорции - это половина яйца на одну основу.]
Общие советы по приготовлению рубленого песочного теста:
- Масло и маргарин используем очень холодные
- Воду используем именно ледяную, можно даже бросить в нее несколько кубиков льда
- При перетирании жира с мукой оставляем кусочки жира размером с горошину
- Тесто не разминаем и не месим, просто быстро собираем в ком (иначе основа получится жесткой)
Добавляем нарезанные на небольшие кусочки очень холодные масло и маргарин.
Двумя большими ножами, вилкой или специальным приспособлением ("pastry cutter" - для меня это как раз самый удобный вариант) измельчаем масло с мукой так, чтобы в смеси оставались кусочки масла размером с горошину.
[Можно смешать ингредиенты и в кухонном комбайне, если он достаточно большой. В этом случае сначала несколько секунд смешиваем сухие ингредиенты, а затем добавляем масло и измельчаем еще несколько секунд. Затем добавляем слегка взбитое яйцо и воду и пульсируем еще несколько секунд.]
Добавляем слегка взбитое яйцо, перемешиваем.
Лимонный сок смешиваем с ледяной водой. Добавляем эту смесь в тесто. Быстро перемешиваем и слепляем тесто в ком. Долго не разминаем и не месим.
Разделяем тесто на две равные части и формируем из них слегка расплющенные диски. Заворачиваем обе порции теста в пластиковую пленку. Kладем тесто в холодильник минимум на 30 минут. (Если для пирога нужна только половина теста, вторую замораживаем.)
Вынимаем тесто из холодильника и кладем его между двумя слоями пластиковой пленки.
Аккуратно раскатываем тесто в большой круг, двигаясь короткими движениями от центра к краям. Диаметр лепешки теста должен быть примерно на 3 см больше диаметра формы для запекания.
Снимаем верхний слой пленки. Аккуратно переворачиваем тесто на нижнем слое пластиковой пленки, накрывая им форму с начинкой. Снимаем слой пленки.
Если пирог закрытый, то накалываем основу вилкой и заполняем ее начинкой.
Затем раскатываем вторую основу точно так же, как первую, и переносим ее с помощью пластиковой пленки на слой начинки.
Опять-таки оформляем край основы по вашему вкусу, зубчиками...
... или вилкой:
Накалываем основу в нескольких местах вилкой.
Охлаждаем форму с тестом в морозилке примерно полчаса.
Далее действуем по рецепту. Для некоторых пирогов основу нужно предварительно частично выпекать без начинки. В этом случае накрываем ее фольгой, насыпаем на нее фасоль, рис или специальные гирьки для выпечки (чтобы основа не сползла со стенок формы) и печем согласно рецепту.
Если основа не требует предварительной выпечки (мне как раз такие рецепты пирогов больше нравятся - меньше мороки), то заполняем охлажденную основу начинкой.
Выпекаем в предварительно разогретой духовке опять же согласно инструкциям в рецепте вашего пирога.
Такую основу вы можете использовать для приготовления следующих пирогов:
Яблочный пирог (закрытый, две основы):
Тыквенный пирог (открытый, одна основа):
Тыквенный пирог со сливочным сыром (открытый, одна основа):
Пирог из сладкого картофеля (открытый, одна основа):
Пекановый пирог (открытый, одна основа):
Лимонный пирог из пахты (открытый, одна основа):
Несладкий пирог (пот-пай) с курицей и овощами (закрытый, одна основа - верхняя):
Любые киши, например, киш "Лоррейн", киш со шпинатом и грибами или киш с индейкой и артишоками:
Enjoy your pie!