Каталог рецептов

Салаты
Овощные салаты
Панцанелла (итальянский хлебный салат с помидорами)
Хлебный салат с овощами
Салаты из бобовых, круп и пасты
Салаты с морепродуктами
Цацики (греческая закуска из огурцов с йогуртом)
Цацики из свеклы
Соронголло (маринованные сладкие перцы)
Закуски из бобовых
Мясные закуски
Закуски с птицей
Закуски из грибов
Закуски с рыбой
Супы
Мясные супы
Холодные супы
Вторые блюда
Мясо
Баранина
Кролик
Птица
Курица
Курица, приготовленная целиком
Курица в духовке по-кипрски
Рис с курицей по-хайнаньски (или по-сингапурски)
Мини-курочки с клюквенно-малиновым соусом
Блюда из кусочков курицы на костях (бедрышек, ножек или разных кусочков в ассортименте)
Лимонная курица
Курица с миндалем, шафраном и лимоном
Курица "Марбелла"
Курица с имбирем и медом
Чахохбили
Сациви
Харчо из курицы
Фесенджан (персидское рагу из курицы в орехово-гранатовом соусе)
Цыпленок "Качьятора"
Латиноамериканский "рис с курицей"
Курица с соусом "моле поблано"
Курица "Махани"
Тажин из курицы с черносливом
Тажин из курицы с нутом, шпинатом и помидорами
Курица в сидре
Курица с лимоном и медом
Курица-барбекю с персиками и виски
Куриные бедрышки с кленовым сиропом
Пикката из курицы
Курица "Пармиджана"
Отбивные из курицы с грушами и голубым сыром
Сальтимбокка из курицы
Фахитас из курицы
"Буррито в тарелке" с курицей
Тушеная капуста с курицей
Блюда из куриных крылышек
Блюда из куриного фарша
Рубленые котлеты из курицы
Котлеты "Пожарские"
Куриные котлеты в тесте ("клубочки")
Индийские куриные тефтели с черносливом
"Буханка" из куриного фарша с голубым сыром
Утка
Рыба
Рыба, приготовленная целиком
Как запечь семгу целиком в духовке
Блюда из рыбного филе/стейков
Рыбное филе на пару (в азиатском стиле)
Блюда из макаронных изделий
Домашняя паста (с использованием машинки)
Сэндвичи (как основное блюдо)
Марафон "50 классических сэндвичей"
Сэндвич "Рубен" 
Сэндвич "Неряха Джо"
Горячий сэндвич с котлетой и сыром
Польский горячий бутерброд "запеканка"
Хот-доги по-нью-йоркски
"Сэндвич стрелкА"
Сэндвич "кацу-сандо" (со свиной котлетой)
Шотландский сэндвич с запеченной свининой
Филадельфийский "итальянский" сэндвич с запеченной свининой
Филадельфийский сэндвич со стейком и сыром
Сэндвичи с колбасой, сладким перцем и луком
Сэндвич "по-бой" с жареной рыбой
Датский сэндвич с копченой белой рыбой и икрой
Шведский бутерброд с креветками
Булочка с креветками
Булочка с омаром
Шведский сэндвич-торт с морепродуктами
Сэндвич "Пан-банья" (с консервированным тунцом и овощами)
Сэндвич с салатом из тунца
Горячий сэндвич с тунцом и сыром ("tuna melt")
Кентукийский сэндвич "Хот Браун"
Калифорнийский сэндвич
Вторые блюда из круп
Блюда из круп
Блюда из творога, рикотты, сливочного сыра
Сырники в духовке
Гарниры из картофеля
Гарниры из круп, бобовых и пасты
Гарниры из овощей
Бельгийские вафли (дрожжевые)
Сладкие изделия из дрожжевого теста
Лимонные "Мадлен" (французское бисквитное печенье/мини-кексы в виде ракушек)
"Финансье" (французское миндально-бисквитное печенье)
Маффины, капкейки и маленькие кексы
Песочные пироги
Тарты
Американские пироги
Пирожные
Десерты
Тирамису (с легким и воздушным кремом)
Тирамису # 2 (с более плотным, устойчивым кремом)
Соусы и заправки
Салатные заправки
Соусы
Напитки
Горячие безалкогольные напитки
Манговый ласси (индийский йогуртовый напиток)
Алкогольные напитки

Популярное