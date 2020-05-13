Каталог рецептов
Салаты
Овощные салаты
Салат из капусты с редиской и морковью
Салат "Коулсло" из капусты с яблоком
Салат "Коулсло" с кукурузой
Салат из капусты и фенхеля
Салат "Коулсло" из брокколи
Салат "Витаминный"
Салат "Коулсло" из капусты с яблоком
Салат "Коулсло" с кукурузой
Салат из капусты и фенхеля
Салат "Коулсло" из брокколи
Салат "Витаминный"
Быстрая маринованная капуста
Салат из эндивия с голубым сыром и орехами
Салат из лука-порея
Салат из моркови в морокканском стиле
Салат из моркови с яблоками и хреном
Салат из эндивия с голубым сыром и орехами
Салат из лука-порея
Салат из моркови в морокканском стиле
Салат из моркови с яблоками и хреном
Салат из свеклы с йогуртом
Салат из свеклы с черносливом
Салат из свеклы с яблоками
Салат из водяного кресса с авокадо
Салат из свеклы с черносливом
Салат из свеклы с яблоками
Салат из водяного кресса с авокадо
Салат из редиски с огурцами и йогуртовой заправкой
Салат из редиски и огурцов с мятой и цитрусовой заправкой
Салат из шпината с маринованной редиской
Салат из редиски и огурцов с мятой и цитрусовой заправкой
Салат из шпината с маринованной редиской
Панцанелла (итальянский хлебный салат с помидорами)
Хлебный салат с овощами
Хлебный салат с овощами
Салат из артишоков и помидоров
Салат из запеченных артишоков
Греческий салат
Шопский салат
Турецкий "пастуший салат"
Салат "фатуш"
Теплый салат из овощей, приготовленных на гриле
Салат из запеченных артишоков
Греческий салат
Шопский салат
Турецкий "пастуший салат"
Салат "фатуш"
Теплый салат из овощей, приготовленных на гриле
Салат из корня сельдерея с горчичной заправкой (ремулад)
Салат из цуккини с помидорами
Картофельный салат с зеленой стручковой фасолью
Американский картофельный салат
Картофельный салат с кефирной заправкой
Салат "Маседуан"
Тайский салат из зеленой папайи
Мексиканский салат из кактуса
Салаты с фруктами (не десертные)
Салат из цуккини с помидорами
Картофельный салат с зеленой стручковой фасолью
Американский картофельный салат
Картофельный салат с кефирной заправкой
Салат "Маседуан"
Тайский салат из зеленой папайи
Мексиканский салат из кактуса
Салаты с фруктами (не десертные)
Салат с грушами и клюквенной заправкой
Салат с грушами и козьим сыром
Салат с обжаренными грушами и голубым сыром
Салат с яблоками и тыквенными семечками
Салат с малиной и сыром фета
Салат с ягодами, миндалем и клубничной заправкой
Салат из арбуза и феты
Салат с грушами и козьим сыром
Салат с обжаренными грушами и голубым сыром
Салат с яблоками и тыквенными семечками
Салат с малиной и сыром фета
Салат с ягодами, миндалем и клубничной заправкой
Салат из арбуза и феты
Салаты из бобовых, круп и пасты
Салат из фигурной пасты с овощами на гриле и оливками
Салат из пасты со спаржей и зеленым горошком
Салат из лапши и овощей в азиатском стиле
Картофельный салат с фасолью и панчеттой
Мексиканский салат из черной фасоли
Салат из пасты со спаржей и зеленым горошком
Салат из лапши и овощей в азиатском стиле
Картофельный салат с фасолью и панчеттой
Мексиканский салат из черной фасоли
Салаты с мясом и мясными продуктами
Салат "Чуфан"
Немецкий картофельный салат
Болгарский "пастуший салат"
Салат из помидоров и чорисо
Лионский салат ("лионез")
Салаты с птицей
Салат "Чуфан"
Немецкий картофельный салат
Болгарский "пастуший салат"
Салат из помидоров и чорисо
Лионский салат ("лионез")
Салаты с птицей
Салат "Остатки сладки" (из курицы с овощами и сухофруктами)
Салаты с морепродуктами
Закуски
Сырное фондю
Сырное фондю
Овощные закуски
Запеченная свекла
Маринованная свекла # 1 (с мягким вкусом)
Маринованная свекла # 2 (с луком по-скандинавски)
Маринованная свекла # 3 (с ярким маринованным вкусом)
Свекольная икра
Свекольный "хуммус"
Свекольный дип с нутом
Маринованная свекла # 1 (с мягким вкусом)
Маринованная свекла # 2 (с луком по-скандинавски)
Маринованная свекла # 3 (с ярким маринованным вкусом)
Свекольная икра
Свекольный "хуммус"
Свекольный дип с нутом
Баклажанная икра
Мелидзаносалата (греческая закуска из баклажанов с грецкими орехами)
Баба-гануш (ближневосточная закуска из баклажанов с махиной)
Закуска из баклажанов с гранатом
Турецкая закуска из баклажанов с йогуртом
Кьопоолу (болгарская икра из баклажанов)
Рулетики из баклажанов с грецкими орехами
Рулетики из баклажанов с козьим сыром и вялеными помидорами
Мелидзаносалата (греческая закуска из баклажанов с грецкими орехами)
Баба-гануш (ближневосточная закуска из баклажанов с махиной)
Закуска из баклажанов с гранатом
Турецкая закуска из баклажанов с йогуртом
Кьопоолу (болгарская икра из баклажанов)
Рулетики из баклажанов с грецкими орехами
Рулетики из баклажанов с козьим сыром и вялеными помидорами
Капоната (итальянское рагу из баклажанов)
Марокканская закуска из баклажанов и помидоров ("заалук")
Баклажаны с йогуртовым соусом
Марокканская закуска из баклажанов и помидоров ("заалук")
Баклажаны с йогуртовым соусом
Кабачки в кляре
Турецкая закуска из кабачков с йогуртом
Турецкие оладьи из кабачков
"Советская" кабачковая икра
Овощная икра
Турецкая закуска из кабачков с йогуртом
Турецкие оладьи из кабачков
"Советская" кабачковая икра
Овощная икра
Морковное пюре с грецкими орехами
Морковь по-корейски
Скордалия (греческий картофельно-чесночный дип)
Морковь по-корейски
Скордалия (греческий картофельно-чесночный дип)
Цацики (греческая закуска из огурцов с йогуртом)
Цацики из свеклы
Цацики из свеклы
Мексиканская сальса из помидоров (пико де гальо)
Соронголло (маринованные сладкие перцы)
Закуска из сладкого перца и оливок
Запеченные сладкие перцы, фаршированные рикоттой и маскарпоне
Острые перчики, фаршированные сыром
Закуска из артишоков и сладких перцев
Запеченные сладкие перцы, фаршированные рикоттой и маскарпоне
Острые перчики, фаршированные сыром
Закуска из артишоков и сладких перцев
Закуска из мини-помидорчиков со шпинатом
Маринованный лук
Закуска из лука и фенхеля
Сметанно-луковый дип
Дип из шпината и йогурта
Теплый дип из артишоков и шпината
Фаршированные яйца с карри и зеленью
Маринованный лук
Закуска из лука и фенхеля
Сметанно-луковый дип
Дип из шпината и йогурта
Теплый дип из артишоков и шпината
Фаршированные яйца с карри и зеленью
Закуски из бобовых
"Хуммус" из белой фасоли с баклажанами
Хуммус с зеленым горошком и мятой
Сальса из фасоли и кукурузы
Хуммус с зеленым горошком и мятой
Сальса из фасоли и кукурузы
Отварной язык
Солонина из говядины (corned beef)
Рулет из свиной грудинки
Солонина из говядины (corned beef)
Рулет из свиной грудинки
Закуска из пармской ветчины с дыней
Паштет из говяжьей печени
"Яичные рулетики" со свининой
Эмпанадас с мясом
Паштет из говяжьей печени
"Яичные рулетики" со свининой
Эмпанадас с мясом
Закуски с рыбой
Закуска из свежих огурцов с семгой
Паштет из сардин или скумбрии
Блины с семгой и сливочным сыром
Профитроли с семгой и сливочным сыром
Паштет из сардин или скумбрии
Блины с семгой и сливочным сыром
Профитроли с семгой и сливочным сыром
Яйца, фаршированные авокадо и креветками
Авокадо, фаршированные крабовым мясом
Идеальные вареные креветки
Маринованные креветки
Авокадо, фаршированные крабовым мясом
Идеальные вареные креветки
Маринованные креветки
Мусс из авокадо с яблоками и креветками
"Яичные рулетики" с креветками ("shrimp egg rolls")
"Яичные рулетики" с креветками ("shrimp egg rolls")
Креветки в кокосовой панировке
Тэмпура из креветок и овощей
Коктейль из креветок
Жареные морские гребешки
Тэмпура из креветок и овощей
Коктейль из креветок
Жареные морские гребешки
Супы
Мясные супы
Борщ
Итальянский суп с фрикадельками
Итальянский свадебный ("женатый") суп
Супы с птицей
Как сварить куриный бульон
Куриный суп с вермишелью
Итальянский суп с фрикадельками
Итальянский свадебный ("женатый") суп
Супы с птицей
Как сварить куриный бульон
Куриный суп с вермишелью
Греческий суп "Авголемоно" с курицей
Гентский ватерзой
Суп с лапшой на утином бульоне
Супы с рыбой и морепродуктами
Гентский ватерзой
Суп с лапшой на утином бульоне
Супы с рыбой и морепродуктами
Суп-чаудер из лосося
Голландский горчичный суп с копченой семгой
Клэм-чаудер (новоанглийский суп из моллюсков)
Супы из фасоли, бобов, гороха, чечевицы
Голландский горчичный суп с копченой семгой
Клэм-чаудер (новоанглийский суп из моллюсков)
Супы из фасоли, бобов, гороха, чечевицы
Суп из чечевицы с ветчиной
Гороховый суп
Суп из сушеного и свежего гороха
Суп из 16 видов бобовых
Прованский овощной суп с фасолью и соусом "писту"
Супы из овощей и грибов
Гороховый суп
Суп из сушеного и свежего гороха
Суп из 16 видов бобовых
Прованский овощной суп с фасолью и соусом "писту"
Супы из овощей и грибов
Суп из тыквы с картофелем и луком-пореем
Тыквенный суп с апельсином
Тыквенный суп с имбирем и кокосовым молоком
Тыквенно-морковный суп с кокосовым молоком
Израильский "оранжевый суп"
Французский морковный суп "Креси"
Тыквенный суп с апельсином
Тыквенный суп с имбирем и кокосовым молоком
Тыквенно-морковный суп с кокосовым молоком
Израильский "оранжевый суп"
Французский морковный суп "Креси"
Сырный суп
Суп из брокколи с сыром чеддер
Суп из брюссельской и цветной капусты
Тосканский хлебный суп с помидорами
Французский томатный суп с соусом "писту"
Легкий летний борщ
Суп из брокколи с сыром чеддер
Суп из брюссельской и цветной капусты
Тосканский хлебный суп с помидорами
Французский томатный суп с соусом "писту"
Легкий летний борщ
Сальморехо (испанский холодный суп с томатами и хамоном)
Ахо бланко (испанский холодный суп с чесноком и миндалем)
Вишисуаз (холодный суп из картофеля и лука-порея)
Вторые блюда
Мясо
Говядина
Как приготовить стейк (бифштекс)
Очень большой стейк (или маленький ростбиф)
Стейк "Томагавк"
Стейк из лопаточной части ("flat iron steak")
Фахитас
Стейк с гранатовым соусом
Американский "стейк по-деревенски"
Стейк "Диана"
Говядина "Веллингтон"
Фондю по-бургундски
Как приготовить стейк (бифштекс)
Очень большой стейк (или маленький ростбиф)
Стейк "Томагавк"
Стейк из лопаточной части ("flat iron steak")
Фахитас
Стейк с гранатовым соусом
Американский "стейк по-деревенски"
Стейк "Диана"
Говядина "Веллингтон"
Фондю по-бургундски
Ростбиф (из реберной части)
Ростбиф из огузка
Солонина из говядины (corned beef)
Отварная солонина с капустой (corned beef and cabbage)
Говядина в жаровне в духовке
Ростбиф из огузка
Солонина из говядины (corned beef)
Отварная солонина с капустой (corned beef and cabbage)
Говядина в жаровне в духовке
Говядина, томленная в красном вине
Говядина с черносливом
Говядина по-бургундски
Карбонад по-фламандски
Говядина с черносливом
Говядина по-бургундски
Карбонад по-фламандски
Русско-американский бефстроганов
Говядина по-строгановски с горчицей (Рецепт Е. Молоховец)
Говядина по-строгановски с горчицей (Рецепт Е. Молоховец)
Чили по-техасски
Говядина по-монгольски
Стир-фрай из говядины со стручковой фасолью
Говядина с имбирем
Гуляш
Говядина-барбекю
Говяжьи ребрышки с колой
Говядина по-монгольски
Стир-фрай из говядины со стручковой фасолью
Говядина с имбирем
Гуляш
Говядина-барбекю
Говяжьи ребрышки с колой
Свинина
Запеченная свинина с розмарином и чесноком
Запеченная свиная грудинка
Рулет из свиной грудинки
Запеченная свиная вырезка
Запеченная свиная вырезка со сливами и рукколой
Запеченная свинина на ребрах ("roasted rack of pork")
Рулет из свинины с яблоками, клюквой и голубым сыром
Рулет из свинины с черносливом и яблоками
Рулетики из свинины с грибами
Свинина "Кордон блю"
Запеченная свинина с розмарином и чесноком
Запеченная свиная грудинка
Рулет из свиной грудинки
Запеченная свиная вырезка
Запеченная свиная вырезка со сливами и рукколой
Запеченная свинина на ребрах ("roasted rack of pork")
Рулет из свинины с яблоками, клюквой и голубым сыром
Рулет из свинины с черносливом и яблоками
Рулетики из свинины с грибами
Свинина "Кордон блю"
Афелия (свинина в красном вине по-кипрски)
Свинина в кисло-сладком соусе
Свинина с черносливом и яблоками
Стир-фрай из свинины с грибами и овощами
Пёркёльт (венгерское мясное рагу с паприкой)
Свинина с баклажанами по-доминикански
Свинина в перечном соусе по-мангалурски
Свинина в кисло-сладком соусе
Свинина с черносливом и яблоками
Стир-фрай из свинины с грибами и овощами
Пёркёльт (венгерское мясное рагу с паприкой)
Свинина с баклажанами по-доминикански
Свинина в перечном соусе по-мангалурски
Свиные отбивные с горчичным соусом
Свиные отбивные в кефирно-горчичном маринаде
Свиные отбивные в украинском стиле (в кляре)
Немецкий "охотничий шницель"
Свиные отбивные в кефирно-горчичном маринаде
Свиные отбивные в украинском стиле (в кляре)
Немецкий "охотничий шницель"
Свиные отбивные в лаймовом маринаде
Свиные отбивные, фаршированные шпинатом и козьим сыром
Тонкацу (японская свиная отбивная)
Свиные ребрышки в азиатском маринаде
Свиные отбивные, фаршированные шпинатом и козьим сыром
Тонкацу (японская свиная отбивная)
Свиные ребрышки в азиатском маринаде
Свиные ребрышки в кефирном маринаде
Свиные ребрышки под соусом "Барбекю"
Свиные ребрышки в ананасовом маринаде
Свиные ребрышки и куриные бедрышки с кленовым сиропом
Свиные ребрышки, глазированные кленовым сиропом
Свиные ребрышки с бурбоном
Свиные ребрышки под соусом "Барбекю"
Свиные ребрышки в ананасовом маринаде
Свиные ребрышки и куриные бедрышки с кленовым сиропом
Свиные ребрышки, глазированные кленовым сиропом
Свиные ребрышки с бурбоном
Баранина
Бараньи ножки, томленные с чесноком
Рагу из баранины
Рагу из баранины со сладким перцем
Рагу из баранины с тыквой и клюквой
Баранина с черносливом и сладким картофелем
Рагу из баранины
Рагу из баранины со сладким перцем
Рагу из баранины с тыквой и клюквой
Баранина с черносливом и сладким картофелем
Отбивные из баранины
Мини-кебабы из баранины со сладким перцем
Кебабы из баранины в гранатово-ореховом маринаде
Мини-кебабы из баранины со сладким перцем
Кебабы из баранины в гранатово-ореховом маринаде
Кебабы из баранины на палочках корицы (из фарша)
Запеченные котлеты из баранины в пите
Манты с мясом
Бхуна гошт (индийское карри из баранины)
Плов
Оленина
Запеченная оленина
Телятина
Мясные рулетики с сыром и панчеттой
Отбивная по-милански
Отбивные из телячьей лопатки
Сальтимбокка из телятины
Отбивные из телятины в лимонном соусе
Телятина с грибами в соусе "Марсала"
Оссобуко
Бланкет из телятины
Запеченные котлеты из баранины в пите
Манты с мясом
Бхуна гошт (индийское карри из баранины)
Плов
Оленина
Запеченная оленина
Телятина
Мясные рулетики с сыром и панчеттой
Отбивная по-милански
Отбивные из телячьей лопатки
Сальтимбокка из телятины
Отбивные из телятины в лимонном соусе
Телятина с грибами в соусе "Марсала"
Оссобуко
Бланкет из телятины
Кролик
Кролик по-итальянски (в вине с помидорами)
Кролик по-мюнхенски (в сливочном соусе с грибами)
Кролик в горчичном соусе
Кролик с черносливом
Кролик с рокфором
Кролик по-мюнхенски (в сливочном соусе с грибами)
Кролик в горчичном соусе
Кролик с черносливом
Кролик с рокфором
Птица
Курица
Курица, приготовленная целиком
Курица, приготовленная целиком
Как запечь курицу целиком в духовке
Запеченная курица с лимоном и чесноком
Запеченная курица с азиатскими мотивами
Запеченная курица с грушами
Запеченная курица с лимоном и чесноком
Запеченная курица с азиатскими мотивами
Запеченная курица с грушами
Курица в духовке по-кипрски
Рис с курицей по-хайнаньски (или по-сингапурски)
Мини-курочки с клюквенно-малиновым соусом
Блюда из кусочков курицы на костях (бедрышек, ножек или разных кусочков в ассортименте)
Лимонная курица
Курица с миндалем, шафраном и лимоном
Курица "Марбелла"
Курица с имбирем и медом
Чахохбили
Сациви
Харчо из курицы
Фесенджан (персидское рагу из курицы в орехово-гранатовом соусе)
Цыпленок "Качьятора"
Латиноамериканский "рис с курицей"
Курица с соусом "моле поблано"
Курица "Махани"
Тажин из курицы с черносливом
Тажин из курицы с нутом, шпинатом и помидорами
Курица в сидре
Курица с лимоном и медом
Курица-барбекю с персиками и виски
Куриные бедрышки с кленовым сиропом
Рис с курицей по-хайнаньски (или по-сингапурски)
Мини-курочки с клюквенно-малиновым соусом
Блюда из кусочков курицы на костях (бедрышек, ножек или разных кусочков в ассортименте)
Лимонная курица
Курица с миндалем, шафраном и лимоном
Курица "Марбелла"
Курица с имбирем и медом
Чахохбили
Сациви
Харчо из курицы
Фесенджан (персидское рагу из курицы в орехово-гранатовом соусе)
Цыпленок "Качьятора"
Латиноамериканский "рис с курицей"
Курица с соусом "моле поблано"
Курица "Махани"
Тажин из курицы с черносливом
Тажин из курицы с нутом, шпинатом и помидорами
Курица в сидре
Курица с лимоном и медом
Курица-барбекю с персиками и виски
Куриные бедрышки с кленовым сиропом
Курица, запеченная с ананасами
Курица с фенхелем, клементинами и анисовым ликером
Куриные бедрышки в горчичное-сливочном соусе
Курица по-нормандски
"Петух в вине"
Курица с фенхелем, клементинами и анисовым ликером
Куриные бедрышки в горчичное-сливочном соусе
Курица по-нормандски
"Петух в вине"
"Курица провинциального капитана" (Курица, запеченная под томатным соусом с карри)
Карри из курицы с грибами
Африканская курица с арахисом
Карри из курицы с грибами
Африканская курица с арахисом
Блюда из бескостной курятины
Маклюбе с курицей
Лазанья с курицей и шпинатом
Американский пирог ("пот-пай") с курицей
Пот-пай с курицей, грибами и сладким перцем
"Диван" из курицы
Курица в кокосовом соусе
"Курица генерала Цзо"
"Курица генерала Цзо" (упрощенный вариант)
Маклюбе с курицей
Лазанья с курицей и шпинатом
Американский пирог ("пот-пай") с курицей
Пот-пай с курицей, грибами и сладким перцем
"Диван" из курицы
Курица в кокосовом соусе
"Курица генерала Цзо"
"Курица генерала Цзо" (упрощенный вариант)
Курица "Тикка масала"
Курица "Таривала"
Карри из курицы со сладким картофелем
Карри из курицы с манго
Рис "Казимир" с курицей
Курица "Таривала"
Карри из курицы со сладким картофелем
Карри из курицы с манго
Рис "Казимир" с курицей
Курица "Кордон блю"
Рулетики из курицы с козьим сыром и прошутто
Рулетики из курицы со свиными колбасками
Рулетики из курицы с козьим сыром и прошутто
Рулетики из курицы со свиными колбасками
Куриное филе с яблочной сальной
Куриное филе с дижонским соусом
Куриное филе с вишневым соусом
Куриные грудки с инжирно-бальзамическим соусом
Куриное филе с дижонским соусом
Куриное филе с вишневым соусом
Куриные грудки с инжирно-бальзамическим соусом
Пикката из курицы
Курица "Пармиджана"
Отбивные из курицы с грушами и голубым сыром
Сальтимбокка из курицы
Фахитас из курицы
"Буррито в тарелке" с курицей
Тушеная капуста с курицей
Блюда из куриных крылышек
Рубленые котлеты из курицы
Котлеты "Пожарские"
Куриные котлеты в тесте ("клубочки")
Индийские куриные тефтели с черносливом
"Буханка" из куриного фарша с голубым сыром
Курица "Пармиджана"
Отбивные из курицы с грушами и голубым сыром
Сальтимбокка из курицы
Фахитас из курицы
"Буррито в тарелке" с курицей
Тушеная капуста с курицей
Блюда из куриных крылышек
Рубленые котлеты из курицы
Котлеты "Пожарские"
Куриные котлеты в тесте ("клубочки")
Индийские куриные тефтели с черносливом
"Буханка" из куриного фарша с голубым сыром
Утка
Утка с яблоками
Утка с апельсинами
Утка с ананасами и имбирем
Утка с айвой, азиатскими грушами и яблоками
Утка по-пекински
Утка с апельсинами
Утка с ананасами и имбирем
Утка с айвой, азиатскими грушами и яблоками
Утка по-пекински
Гамбургеры на решетке
Гамбургеры по-гавайски
Локо моко (гавайская котлета из говяжьего фарша)
Стейк "Солсбери"
Гамбургеры по-гавайски
Локо моко (гавайская котлета из говяжьего фарша)
Стейк "Солсбери"
Кебабы из баранины на палочках корицы
Кебабы из фарша на шпажках на гриле
Кебабы из фарша на шампурах под грилем в духовке
Кебабы из фарша на шпажках на гриле
Кебабы из фарша на шампурах под грилем в духовке
Фрикадельки из индейки
Индонезийские фрикадельки с кокосом
Тефтели из баранины с булгуром и овощами
Тефтели с рисом и овощами в томатной подливке
Тефтели со шпинатом
Индонезийские фрикадельки с кокосом
Тефтели из баранины с булгуром и овощами
Тефтели с рисом и овощами в томатной подливке
Тефтели со шпинатом
Фаршированные овощи по-провансальски
Овощи, фаршированные мясом и булгуром
Фаршированные перцы с гарниром из кинуа
Овощи, фаршированные мясом и булгуром
Фаршированные перцы с гарниром из кинуа
Лазанья "Три сыра" с мясным соусом
"Ракушки" с мясом и томатным соусом
Запеканка из пасты с мясным соусом и тремя видами сыра
Маникотти с мясом и сыром
"Ракушки" с мясом и томатным соусом
Запеканка из пасты с мясным соусом и тремя видами сыра
Маникотти с мясом и сыром
Мясо в вафлях
Пельмени
Китайские пельмени со свининой и креветками
Простые чебуреки
Колбаса
Пельмени
Китайские пельмени со свининой и креветками
Простые чебуреки
Колбаса
Рыба
Рыба, приготовленная целиком
Как запечь семгу целиком в духовке
Как запечь семгу целиком в духовке
Рыба, запеченная целиком в духовке: полосатый лаврак, луфарь, полосатый тунец
Рыба, запеченная целиком в духовке: черный окунь, сибас, форель
Рыба, приготовленная целиком: групер, помпано, американский шэд
Рыба, приготовленная целиком: мольва, желтохвостый луциан
Рыба, приготовленная целиком: кефаль, барабулька, атлантический горбыль
Как запечь рыбу целиком в фольге
Рыба, запеченная целиком в духовке: черный окунь, сибас, форель
Рыба, приготовленная целиком: групер, помпано, американский шэд
Рыба, приготовленная целиком: мольва, желтохвостый луциан
Рыба, приготовленная целиком: кефаль, барабулька, атлантический горбыль
Как запечь рыбу целиком в фольге
Как запечь рыбу целиком в соли
Как приготовить рыбу целиком на пару (азиатский метод)
Тилапия, запеченная с овощами
Дорада с апельсинами и фенхелем
Карп в сметане
Как приготовить рыбу целиком на пару (азиатский метод)
Тилапия, запеченная с овощами
Дорада с апельсинами и фенхелем
Карп в сметане
Блюда из рыбного филе/стейков
Рыбное филе на пару (в азиатском стиле)
Рыбное филе на пару (в азиатском стиле)
Рыбное филе, запеченное с овощами
Запеченная рыба со шпинатом и артишоками
Рыба под маринадом
Рыба под маринадом со сладким перцем
Семга в слоеном тесте
Филе семги в ореховой панировке
Запеченная рыба со шпинатом и артишоками
Рыба под маринадом
Рыба под маринадом со сладким перцем
Семга в слоеном тесте
Филе семги в ореховой панировке
Стейки из семги в имбирном маринаде
Семга с горгонзолой в сливках
Семга в лаймово-медовой глазури
Семга с семенами чиа
Семга с соусом барбекю
Семга с горгонзолой в сливках
Семга в лаймово-медовой глазури
Семга с семенами чиа
Семга с соусом барбекю
Рыбник
Сэндвич "по-бой" с жареной рыбой
Блюда из морепродуктов
Шашлычки из креветок
Кебабы из креветок с ананасами и сладким перцем
Гигантские креветки под грилем в духовке
Тэмпура из креветок и овощей
Креветки с кукурузной кашей ("shrimp and grits")
Паэлья с морепродуктами
Паста с морепродуктами
Рагу из морепродуктов
Этуфе из раков
Соус "Поншартрен"
Сэндвич "по-бой" с жареной рыбой
Блюда из морепродуктов
Шашлычки из креветок
Кебабы из креветок с ананасами и сладким перцем
Гигантские креветки под грилем в духовке
Тэмпура из креветок и овощей
Креветки с кукурузной кашей ("shrimp and grits")
Паэлья с морепродуктами
Паста с морепродуктами
Рагу из морепродуктов
Этуфе из раков
Соус "Поншартрен"
Блюда из макаронных изделий
Домашняя паста (с использованием машинки)
Домашняя паста (с использованием машинки)
Паста "Болоньезе"
Паста с курицей, грибами и сладким перцем
Паста с артишоками и колбасой
Паста "Норма"
Паста с курицей, грибами и сладким перцем
Паста с артишоками и колбасой
Паста "Норма"
Разноцветная паста с соусом "песто"
Паста с лососем и соусом "песто"
Лазанья "Три сыра" с мясным соусом
Запеканка из пасты с мясным соусом и тремя видами сыра
Запеченная паста с колбасками и сыром
Кассероль с тунцом
Маникотти с мясом и сыром
Лазанья с курицей и шпинатом
Лазанья с артишоками и шпинатом
Пастицио
Паста с лососем и соусом "песто"
Лазанья "Три сыра" с мясным соусом
Запеканка из пасты с мясным соусом и тремя видами сыра
Запеченная паста с колбасками и сыром
Кассероль с тунцом
Маникотти с мясом и сыром
Лазанья с курицей и шпинатом
Лазанья с артишоками и шпинатом
Пастицио
Рулетики из лазаньи с овощами
"Ракушки" с мясом и томатным соусом
"Ракушки" с рикоттой и шпинатом
Равиоли с грибами
Творожно-тыквенные ньокки
"Ракушки" с мясом и томатным соусом
"Ракушки" с рикоттой и шпинатом
Равиоли с грибами
Творожно-тыквенные ньокки
Сэндвичи (как основное блюдо)
Марафон "50 классических сэндвичей"
Марафон "50 классических сэндвичей"
Сэндвичи с авокадо, кресс-салатом и яйцом
Сэндвич с беконом, листовым салатом и помидорами
Сэндвич с "крабовым" мясом
Сэндвич "Муффулетта"
Сэндвич с беконом, листовым салатом и помидорами
Сэндвич с "крабовым" мясом
Сэндвич "Муффулетта"
Панини с индейкой
Сэндвич с куриной грудкой
Сэндвич с салатом из курицы
Панини с курицей, песто и вялеными помидорами
Сэндвич с куриной грудкой
Сэндвич с салатом из курицы
Панини с курицей, песто и вялеными помидорами
Сэндвич "Рубен"
Сэндвич "Неряха Джо"
Горячий сэндвич с котлетой и сыром
Польский горячий бутерброд "запеканка"
Хот-доги по-нью-йоркски
"Сэндвич стрелкА"
Сэндвич "кацу-сандо" (со свиной котлетой)
Шотландский сэндвич с запеченной свининой
Филадельфийский "итальянский" сэндвич с запеченной свининой
Филадельфийский сэндвич со стейком и сыром
Сэндвичи с колбасой, сладким перцем и луком
Сэндвич "по-бой" с жареной рыбой
Датский сэндвич с копченой белой рыбой и икрой
Шведский бутерброд с креветками
Булочка с креветками
Булочка с омаром
Шведский сэндвич-торт с морепродуктами
Сэндвич "Пан-банья" (с консервированным тунцом и овощами)
Сэндвич с салатом из тунца
Горячий сэндвич с тунцом и сыром ("tuna melt")
Кентукийский сэндвич "Хот Браун"
Калифорнийский сэндвич
Сэндвич "Неряха Джо"
Горячий сэндвич с котлетой и сыром
Польский горячий бутерброд "запеканка"
Хот-доги по-нью-йоркски
"Сэндвич стрелкА"
Сэндвич "кацу-сандо" (со свиной котлетой)
Шотландский сэндвич с запеченной свининой
Филадельфийский "итальянский" сэндвич с запеченной свининой
Филадельфийский сэндвич со стейком и сыром
Сэндвичи с колбасой, сладким перцем и луком
Сэндвич "по-бой" с жареной рыбой
Датский сэндвич с копченой белой рыбой и икрой
Шведский бутерброд с креветками
Булочка с креветками
Булочка с омаром
Шведский сэндвич-торт с морепродуктами
Сэндвич "Пан-банья" (с консервированным тунцом и овощами)
Сэндвич с салатом из тунца
Горячий сэндвич с тунцом и сыром ("tuna melt")
Кентукийский сэндвич "Хот Браун"
Калифорнийский сэндвич
Сэндвичи с арахисовым маслом и джемом
Сэндвич с персиками, козьим сыром и малиновым джемом
Американский сладкий десертный сэндвич "смор"
Сэндвич с персиками, козьим сыром и малиновым джемом
Американский сладкий десертный сэндвич "смор"
Американский горячий сэндвич с сыром
Вермонтский сэндвич с ветчиной, яблоком и сыром чеддер
Сэндвич "Монте-Кристо"
Вермонтский сэндвич с ветчиной, яблоком и сыром чеддер
Сэндвич "Монте-Кристо"
Крок-мадам
Американский "сэндвич для завтрака"
Тосты с авокадо
Тосты "Гавайи"
Быстрый сэндвич с яйцом на завтрак
Бейгл с семгой и сливочным сыром
Голландский сэндвич с селедкой
Английские сэндвичи к чаю
Американский "сэндвич для завтрака"
Тосты с авокадо
Тосты "Гавайи"
Быстрый сэндвич с яйцом на завтрак
Бейгл с семгой и сливочным сыром
Голландский сэндвич с селедкой
Английские сэндвичи к чаю
Вторые блюда из корнеплодов, овощей и бобовых
Шампиньоны, фаршированные шпинатом и сыром
Запеченные перцы с кускусом и фетой
Шампиньоны, фаршированные шпинатом и сыром
Запеченные перцы с кускусом и фетой
Запеканка из поленты с баклажанным рагу
Запеканка "пармиджана" из баклажанов
Запеканка "кюкю" из баклажанов
Баклажаны с моцареллой и помидорами
Запеканка "пармиджана" из баклажанов
Запеканка "кюкю" из баклажанов
Баклажаны с моцареллой и помидорами
Испанский омлет с картофелем (тортилья)
Тартифлет (французская запеканка из картофеля с луком, беконом и сыром)
Печеный картофель
Картофель "Анна"
Фрико с картофелем и луком
Картофельные ньокки
Ньокки из сладкого картофеля
Ньокки из тыквы
Мини-тыквы, фаршированные яблоками
Тартифлет (французская запеканка из картофеля с луком, беконом и сыром)
Печеный картофель
Картофель "Анна"
Фрико с картофелем и луком
Картофельные ньокки
Ньокки из сладкого картофеля
Ньокки из тыквы
Мини-тыквы, фаршированные яблоками
Латке комбинированные
Французские оладьи из магнолии
Гратен из эндивия с ветчиной
Тушеная капуста с острыми колбасками
Тушеная капуста с курицей
Рагу из острых колбасок с нутом
Красная фасоль с рисом
Манты с тыквой
Мексиканские "пережаренные бобы"
Сладкие кукурузные тамалес
Индийский дал из чечевицы с луком и помидорами
Французские оладьи из магнолии
Гратен из эндивия с ветчиной
Тушеная капуста с острыми колбасками
Тушеная капуста с курицей
Рагу из острых колбасок с нутом
Красная фасоль с рисом
Манты с тыквой
Мексиканские "пережаренные бобы"
Сладкие кукурузные тамалес
Индийский дал из чечевицы с луком и помидорами
Вторые блюда из круп
Блюда из круп
Полента на завтрак
Домашняя гранола (мюсли)
Батончики-мюсли
Домашняя гранола (мюсли)
Батончики-мюсли
Блюда из яиц
Классические способы приготовления яиц
Как покрасить яйца луковой шелухой
Как покрасить яйца краснокочанной капустой
Как покрасить яйца шелковыми галстуками
Яйцо-пашот
Классические способы приготовления яиц
Как покрасить яйца луковой шелухой
Как покрасить яйца краснокочанной капустой
Как покрасить яйца шелковыми галстуками
Яйцо-пашот
Яйца "Бенедикт"
Яйца "Бенедикт" с семгой горячего копчения
Французская яичница-болтунья
Яичница-болтунья с копченой семгой
Яйца "Бенедикт" с семгой горячего копчения
Французская яичница-болтунья
Яичница-болтунья с копченой семгой
Запеченные яйца с соусом "Маринара"
Яйца, запеченные со шпинатом
Яичница по-мексикански ("huevos rancheros")
Шакшука
Яйца, запеченные со шпинатом
Яичница по-мексикански ("huevos rancheros")
Шакшука
Омлет со шпинатом и картофелем
Омлет по-денверски (с ветчиной, луком и сладким перцем), запеченный в духовке
Нежный молочный омлет ("Омлет как в детском саду")
Фриттата с семгой и зеленым горошком
Фриттата с запеченными овощами
Французский омлет-конвертик
Австрийский "императорский омлет" со сливовым соусом (кайзершмаррн)
Омлет по-денверски (с ветчиной, луком и сладким перцем), запеченный в духовке
Нежный молочный омлет ("Омлет как в детском саду")
Фриттата с семгой и зеленым горошком
Фриттата с запеченными овощами
Французский омлет-конвертик
Австрийский "императорский омлет" со сливовым соусом (кайзершмаррн)
Блюда из хлеба
Тосты по-французски
Апельсиновые французские тосты
Тосты по-французски
Апельсиновые французские тосты
Блюда из творога, рикотты, сливочного сыра
Сырники в духовке
Сырники в духовке
Гарниры из картофеля
Картофельное пюре со шпинатом
Колканнон с кудрявой капустой
Стумп с морковью
Картофельное пюре со сливочным сыром и сметаной
Колканнон с кудрявой капустой
Стумп с морковью
Картофельное пюре со сливочным сыром и сметаной
Гарниры из круп, бобовых и пасты
Полента на гарнир
Нокедли (венгерские клецки)
Шпецле (немецкие клецки)
Американские макароны с сыром
Нокедли (венгерские клецки)
Шпецле (немецкие клецки)
Американские макароны с сыром
Листовая капуста с беконом
Брюссельская капуста с кленовым сиропом и деканами
Запеченная брюссельская капуста с грибами и сладким перцем
Брюссельская капуста с кленовым сиропом и деканами
Запеченная брюссельская капуста с грибами и сладким перцем
Краснокочанная капуста по-испански
Пюре из цветной капусты
Пюре из цветной капусты и моркови
"Рис" из цветной капусты с грибами
Пюре из цветной капусты
Пюре из цветной капусты и моркови
"Рис" из цветной капусты с грибами
Сладкая тыква с голубым сыром и фисташками
Желудевая тыква, запеченная ломтиками
Пюре из тыквы с яблоками
Желудевая тыква, запеченная ломтиками
Пюре из тыквы с яблоками
Пюре из шпината со сливками
Суккоташ
Кукуруза под грилем в духовке
Тыква-спагетти ("spaghetti squash")
Жареные плантаны (овощные бананы)
Суккоташ
Кукуруза под грилем в духовке
Тыква-спагетти ("spaghetti squash")
Жареные плантаны (овощные бананы)
Блины и оладьи
Блинное тесто и блины без начинок
Блинное тесто и блины без начинок
Шпинатные блины
Шоколадные блины
Блины с несладкими начинками
Шоколадные блины
Блины с несладкими начинками
Блины с семгой и сливочным сыром
Блины с селедкой
Блины с мясом
Блины с курицей и грибами в сливочном соусе
Блины с селедкой
Блины с мясом
Блины с курицей и грибами в сливочном соусе
Блины с индейкой и грибами
Блины с индейкой, яблоками, грушами и клюквенным соусом
Блины с капустой и грибами
Блины с ветчиной, сыром и яйцом
Блины со сладкими начинками
Блины с творогом
Блины с творогом и вишневым соусом
Блины с индейкой, яблоками, грушами и клюквенным соусом
Блины с капустой и грибами
Блины с ветчиной, сыром и яйцом
Блины со сладкими начинками
Блины с творогом
Блины с творогом и вишневым соусом
Американские блины (панкейки)
Базовый рецепт американских панкейков на кефире
Панкейки на пиве
Базовый рецепт американских панкейков на кефире
Панкейки на пиве
Творожные блины
Американские блины со сладким картофелем
Американские гречневые блинчики
Американские овсяные блинчики с яблочным топпингом
Американские блины со сладким картофелем
Американские гречневые блинчики
Американские овсяные блинчики с яблочным топпингом
Бельгийские вафли (дрожжевые)
Дрожжевое тесто и хлеб
Супер-простой домашний хлеб (без вымешивания теста)
Хлеб со ржаной мукой на пиве
Хлеб со ржаной мукой на пиве
Несладкие изделия из дрожжевого теста
Пицца "Четыре сыра"
Пицца с баклажанами и рикоттой
Пицца с копченой семгой
Пицца со свежей моцареллой, анчоусами и базиликом
Пицца "Времена года"
Пицца "Капричиоза"
Пицца с креветками
Пицца с картофелем и розмарином
Пицца "Фиорентина"
Кальцоне с колбасками и рикоттой
Пицца "Четыре сыра"
Пицца с баклажанами и рикоттой
Пицца с копченой семгой
Пицца со свежей моцареллой, анчоусами и базиликом
Пицца "Времена года"
Пицца "Капричиоза"
Пицца с креветками
Пицца с картофелем и розмарином
Пицца "Фиорентина"
Кальцоне с колбасками и рикоттой
Пирог с мясом и сыром
Хачапури
Индийские лепешки "наан"
Осетинские пироги с сыром
Осетинские пироги с картофелем и сыром
Осетинские пироги со свекольной ботвой
Осетинские пироги с мясом
Осетинские пироги с фасолью
Кока со сладким перцем и луком
Пирожки с грибами
Пампушки с чесноком
Хачапури
Индийские лепешки "наан"
Осетинские пироги с сыром
Осетинские пироги с картофелем и сыром
Осетинские пироги со свекольной ботвой
Осетинские пироги с мясом
Осетинские пироги с фасолью
Кока со сладким перцем и луком
Пирожки с грибами
Пампушки с чесноком
Сладкие изделия из дрожжевого теста
Рулет с маком
Рулет с сухофруктами и лимоном
Ватрушки с творогом и изюмом
Тосканский пирог со свежим виноградом
Рулет с сухофруктами и лимоном
Ватрушки с творогом и изюмом
Тосканский пирог со свежим виноградом
Изделия из творожного теста
Пирог с капустой на творожном тесте
Изделия из готового слоеного теста
Пирожки из слоеного теста с мясом и луком
Пирог из слоеного теста с ветчиной и сыром
Тарт с козьим сыром и шпинатом
Яблочные "розочки"
Сосиски в тесте (с готовым американским "тестом для рогаликов")
Кубинские слойки с гуавой и сливочным сыром
Печенье
Пирог с капустой на творожном тесте
Изделия из готового слоеного теста
Пирожки из слоеного теста с мясом и луком
Пирог из слоеного теста с ветчиной и сыром
Тарт с козьим сыром и шпинатом
Яблочные "розочки"
Сосиски в тесте (с готовым американским "тестом для рогаликов")
Кубинские слойки с гуавой и сливочным сыром
Печенье
Лимонные "Мадлен" (французское бисквитное печенье/мини-кексы в виде ракушек)
"Финансье" (французское миндально-бисквитное печенье)
"Финансье" с грецкими орехами
Как испечь печенье безе
Сконы и песочные булочки
Традиционные британские сконы
Сконы с овсяными хлопьями
Тыквенные сконы
Валлийские "кейки"
Американские песочные булочки ("бискитс")
Сочни
Сочни с творогом
Как испечь печенье безе
Сконы и песочные булочки
Традиционные британские сконы
Сконы с овсяными хлопьями
Тыквенные сконы
Валлийские "кейки"
Американские песочные булочки ("бискитс")
Сочни
Сочни с творогом
Маффины, капкейки и маленькие кексы
Кексы с вишней и изюмом
Кексы с клубникой и рикоттой
Шоколадные маффины с бананами
Шоколадные капкейки на красном вине
Маффины с тыквенными семечками
Маффины с черникой
Большие кексы
Еврейский медовый кекс "Леках"
Французский кекс с пряностями
Кексы с клубникой и рикоттой
Шоколадные маффины с бананами
Шоколадные капкейки на красном вине
Маффины с тыквенными семечками
Маффины с черникой
Большие кексы
Еврейский медовый кекс "Леках"
Французский кекс с пряностями
Мраморный кекс на белках
Лимонный кекс на белках
"Белый миндальный кекс" Мэри Тодд Линкольн
Кекс "Четыре четверти"
Итальянский лимонный кекс на оливковом масле
Лимонный кекс на белках
"Белый миндальный кекс" Мэри Тодд Линкольн
Кекс "Четыре четверти"
Итальянский лимонный кекс на оливковом масле
Кекс с кабачками
Шоколадный кекс с кабачками
Бразильский шоколадный кекс "Нега малука"
Тыквенный кекс
Шоколадный кекс с кабачками
Бразильский шоколадный кекс "Нега малука"
Тыквенный кекс
Английский кекс "Баттенберг"
Американский банановый кекс
Кукурузный хлеб с сыром
Кукурузный хлеб со сладким перцем и сыром
Креольский кукурузный хлеб с рисом
Американский банановый кекс
Кукурузный хлеб с сыром
Кукурузный хлеб со сладким перцем и сыром
Креольский кукурузный хлеб с рисом
Песочные пироги
Сладкие бисквитные пироги
Классический бисквит
Американский бисквитный пирог с ягодами ("berry buckle")
Бостонский пирог с заварным кремом
Классический бисквит
Американский бисквитный пирог с ягодами ("berry buckle")
Бостонский пирог с заварным кремом
Ананасовый пирог-перевертыш
Миндальный пирог со сливами
Миндальный пирог с курагой
Пирог из грецких орехов с яблоками
Испанский пирог "Сантьяго"
Швейцарский морковный пирог
Миндальный пирог со сливами
Миндальный пирог с курагой
Пирог из грецких орехов с яблоками
Испанский пирог "Сантьяго"
Швейцарский морковный пирог
Тарты
Несладкий тарт с грибами и сыром
Несладкий тарт с грушами, голубым сыром и кедровыми орешками
Тарт с козьим сыром и шпинатом
Галета с яблоками
Несладкий тарт с грушами, голубым сыром и кедровыми орешками
Тарт с козьим сыром и шпинатом
Галета с яблоками
Американские пироги
Основа для американских пирогов
Американский яблочный пирог
Американский яблочный пирог с сыром чеддер
Пирог с персиками и абрикосами
Американский яблочный пирог
Американский яблочный пирог с сыром чеддер
Пирог с персиками и абрикосами
Американский пирог из сладкого картофеля
Американский пекановый пирог
Американский пекановый пирог с кленовым сиропом
Американский пекановый пирог
Американский пекановый пирог с кленовым сиропом
Пирожные
Латиноамериканские пирожные "Альфахорес"
Яблочные "розочки"
Простые брауни
Американские лимонные пирожные ("lemon bars")
Яблочные "розочки"
Простые брауни
Американские лимонные пирожные ("lemon bars")
Торт "Рождественское полено" (бисквитный рулет)
Шоколадный бисквитный рулет с кремом из сливочного сыра
Шоколадный бисквитный рулет с кремом из сливочного сыра
Десерты
Тирамису (с легким и воздушным кремом)
Тирамису # 2 (с более плотным, устойчивым кремом)
Тирамису # 2 (с более плотным, устойчивым кремом)
Свежая клубника с соусом "сабайон"
Шорткейк с клубникой
Крамбль со сливами
Запеченные персики, нектарины и сливы
Райские бананы в винном сиропе
Шорткейк с клубникой
Крамбль со сливами
Запеченные персики, нектарины и сливы
Райские бананы в винном сиропе
Клафути с белыми персиками и малиной
Пирог "Бретонский фар"
Французские пирожные "Канеле"
Персиковый коблер
Сливовый коблер
Пирог "Бретонский фар"
Французские пирожные "Канеле"
Персиковый коблер
Сливовый коблер
Французский рисовый пудинг
Рисовый пудинг на кокосовом молоке с кокосовой стружкой
Мексиканский рисовый пудинг
Рисовый пудинг на кокосовом молоке с кокосовой стружкой
Мексиканский рисовый пудинг
Соусы и заправки
Салатные заправки
Макательный соус "Блю чиз"
Соус "Ранч"
Соус "Камберленд" (английский цитрусово-ягодный соус к мясу)
Вишневый соус
Черничный соус
Томатный соус для пиццы
Соус "Ранч"
Соус "Камберленд" (английский цитрусово-ягодный соус к мясу)
Вишневый соус
Черничный соус
Томатный соус для пиццы
Напитки
Горячие безалкогольные напитки
Сбитень
Чай масала
Чай с молоком по-гонконгски
Яблочный сидр со специями
Как сварить какао
Кофе "Дальгона"
Холодные безалкогольные напитки
Чай масала
Чай с молоком по-гонконгски
Яблочный сидр со специями
Как сварить какао
Кофе "Дальгона"
Холодные безалкогольные напитки
Манговый ласси (индийский йогуртовый напиток)
Алкогольные напитки
Сангрия
Коктейль "Пина колада"
Коктейль "Мохито"
Коктейль "Тьма и буря"
Коктейль "Космополитен"
Коктейль "Бренди Александр"
Коктейль "Белый русский"
Яблочный мартини ("appletini")
Коктейль "Олд-фэшн"
Коктейль "Пина колада"
Коктейль "Мохито"
Коктейль "Тьма и буря"
Коктейль "Космополитен"
Коктейль "Бренди Александр"
Коктейль "Белый русский"
Яблочный мартини ("appletini")
Коктейль "Олд-фэшн"